В Выборге женщина с психическим расстройством убила своего сына

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения в одной из квартир города Выборга тела 15-летнего подростка. Следствие полагает, что смерть наступила в результате удушения бытовым газом, который намеренно пустила состоящая на учете в психдиспансере мать подростка. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"Сегодня в одной из квартир по Судостроительной улице обнаружено тело 15-летнего подростка, также из квартиры госпитализирована его мать 1965 года рождения. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30 п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц). По предварительным данным, мать подростка, состоящая на учете в психоневрологическом диспансере, открыла шланг подводки газа, в результате чего наступила смерть несовершеннолетнего", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также во время совершения преступления в квартире находился мужчина, которому удалось спастись благодаря своевременному отключению газа аварийно-спасательной службой. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Сама женщина на данный момент находится в медицинском учреждении. На месте преступления проводятся следственные действия под руководством главы следственного отдела по Выборгу.