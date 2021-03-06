На Байкале три человека провалились на автомобиле под лед

ИРКУТСК, 6 марта. /ТАСС/. Легковой автомобиль с водителем и двумя пассажирами в субботу провалился под лед на озере Байкал в Иркутской области. Людям удалось спастись. Об этом сообщила пресс-служба Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

"В проливе Малое Море ушел под лед автомобиль Toyota Fielder. В машине находились три человека, все они спаслись. Об этом спасателям сообщил по телефону один из пострадавших, житель Боханского района Иркутской области. Автомобиль затонул у мыса Шида в 15 м от берега на глубине 1,5 м", - говорится в сообщении.

Спасатели на вездеходе эвакуировали людей до базы в поселке Сахюрта, от дальнейшей помощи пострадавшие отказались.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, ледовая обстановка на Байкале остается сложной. В частности, у мыса Шида образовались промоины. Местами наблюдаются открытая вода и трещины. Проезд автомобилей вне официальной ледовой переправы запрещен.