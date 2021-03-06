МИД Украины уточнил число погибших в ДТП с автобусом в Польше

КИЕВ, 6 марта. /ТАСС/. Пять граждан Украины погибли в результате ДТП с рейсовым автобусом в Польше, следовавшим по маршруту Познань - Херсон. Об этом в субботу сообщил представитель украинского МИД Олег Николенко.

"Есть информация о пяти погибших, 26 госпитализированных, девять были выписаны из больницы", - сказал Николенко в комментарии "РБК-Украина". По словам представителя МИД, сейчас в Польше продолжается идентификация тел погибших.

По информации телеканала "Украина 24", в автобусе находились 57 человек, в том числе два водителя. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, возможно, он уснул за рулем.

Ранее МИД Украины сообщал о шести погибших и 15 пострадавших гражданах страны в ДТП вблизи города Кашице. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших украинцев. Он также сообщил, что на месте работают консулы.