Прокуратура Польши установила личности троих погибших в ДТП граждан Украины

ВАРШАВА, 6 марта. /ТАСС/. Польская прокуратура расследует ДТП в Подкарпатском воеводстве республики, в котором погибли пять граждан Украины. Как сообщили следователи, на данный момент удалось установить личности двух погибших мужчин и одной женщины.

По словам представительницы окружной прокуратуры в городе Пшемысль Беаты Стажецкой, личность троих погибших была установлена на месте, так как у них были при себе документы. Имена еще двух женщин выясняются.

Осмотр места происшествия уже завершен. Известно, что в рейсовом автобусе находились 57 человек, в том числе двое водителей. Расследование проводится по факту коммуникационной катастрофы. В больницах на данный момент находятся 29 человек, 14 из них в тяжелом состоянии.

Следователи принимают во внимание разные версии случившегося. "Возможно, все произошло из-за неосторожности [водителя], который мог заснуть за рулем, принять неверное решение или поздно начать поворачивать в ближайший съезд", - цитирует слова прокурора Польское агентство печати. Рассматривается также версия технической неисправности автобуса. "Мы проверяем все возможности, ничего исключать нельзя", - сказала она.

Из материалов дела следует, что перед аварией водитель ехал со скоростью 96-97 км в час, но непосредственно перед ДТП скорость снизилась до 45 км в час. Автобус ударился в отбойник, перевернулся на правую сторону и съехал вниз по насыпи. Исследования показали, что оба водителя были трезвыми.

Ранее МИД Украины сообщал о шести погибших и 15 пострадавших гражданах страны в ДТП вблизи города Кашице. Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших украинцев. Он также сообщил, что на месте работают консулы.