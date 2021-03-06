На федеральной трассе в Ленобласти столкнулись около 16 машин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Порядка 16 автомобилей, двигавшихся в одном направлении, попали в серию ДТП на федеральной трассе А-121 "Сортвала" в Ленинградской области. В результате цепочки аварий на трассе образовался затор длиной в 4 км, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Северо-Запад".

"6 марта около 18:15 мск на 5-м и 4-м км дороги А-121 "Сортавала" произошло несколько ДТП, участниками которых, по предварительной информации, стали 16 легковых автомобилей (количество уточняется), двигавшихся в попутном направлении. Движение по трассе в сторону области затруднено. Образовался затор протяженностью около 4 км", - говорится в сообщении.

Сведения о пострадавших на данный момент также уточняются. На месте происшествия находятся представители обслуживающей дорогу подрядной организации, информацию о случившемся передали в ГИБДД.

Ранее пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу распространила сообщение об ухудшении погоды в городе и области с вечера 6 марта. Местами в двух регионах ожидается снег, метель и порывы ветра до 18 м/с, на дорогах гололедица. По информации Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ФГБУ "Северо-Западное УГМС"), в отдельных районах Ленобласти в течение суток 7 марта и ночью 8 марта ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Видимость во время метели на некоторых трассах будет составлять менее 500 м.

Северо-Западное УГМС призывает водителей при неблагоприятных погодных условиях строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим, дистанцию до впередиидущего автомобиля, избегать опасных маневров, не препятствовать работе дорожной техники.