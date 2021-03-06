Один человек пострадал при пожаре после прорыва на нефтепроводе в Югре

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Причиной пожара на реке Обь в Югре стал прорыв нефтепровода, который принадлежит "СибурТюменьГаз". Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В результате прорыва нефтепровода, который стал причиной пожара на реке Оби, пострадал один человек. У него ожоги лица и спины", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в госпитализации он не нуждается, назначено амбулаторное лечение.

Вечером в субботу на нефтепроводе "Сибуртюменьгаз" произошел прорыв, в результате чего на реке Оби начался пожар. Его площадь составляет 1 тыс. кв. метров. Для выгорания разлившихся нефтепродуктов потребуется около 12 часов, сообщал источник.

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