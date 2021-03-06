{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Один человек пострадал при пожаре после прорыва на нефтепроводе в Югре

У пострадавшего ожоги лица и спины
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Причиной пожара на реке Обь в Югре стал прорыв нефтепровода, который принадлежит "СибурТюменьГаз". Пострадал один человек, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. 

"В результате прорыва нефтепровода, который стал причиной пожара на реке Оби, пострадал один человек. У него ожоги лица и спины", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, в госпитализации он не нуждается, назначено амбулаторное лечение. 

Вечером в субботу на нефтепроводе "Сибуртюменьгаз" произошел прорыв, в результате чего на реке Оби начался пожар. Его площадь составляет 1 тыс. кв. метров. Для выгорания разлившихся нефтепродуктов потребуется около 12 часов, сообщал источник.

В новость внесены изменения (21:33 мск) - добавлены подробности после второго абзаца.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округ
Возгорание резервуаров с нефтепродуктами на заводе под Ярославлем ликвидировали
В пресс-службе правительства региона отметили, что угрозы разлива нефтепродуктов нет
Читать полностью