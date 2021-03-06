Пожар на реке Оби в Югре локализовали

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Участок разлива углеводородов на реке Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры локализовали, ведется утилизация остатков углеводородов. Рисков для населения и окружающей среды нет, сообщил журналистам представитель АО "СибурТюменьГаз".

"6 марта на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ - Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием. Участок оперативно локализован, в настоящее время ведется утилизация оставшихся углеводородов через предусмотренные проектные решения (амбары дожига)", - сказал он. По его словам, одновременно трубопровод освобождается от углеводородов.

Рисков для населения и окружающей среды нет. Представитель компании уточнил, что от места происшествия до ближайшего населенного пункта около 44 км.

Правительство Югры ранее в субботу сообщило о пожаре в акватории реки Обь в районе Нижневартовска. По данным источника ТАСС в экстренных службах, поврежденный участок трубопровода отключен, площадь горения составляет 1 тыс. кв. метров. Пострадал один человек. На месте работают инспекторы Росприроднадзора совместно со специалистами окружного управления МЧС.

Источник в экстренных службах также добавил, что ориентировочное время выгорания нефтепродуктов составит порядка 12 часов. Кроме того, собеседник отметил, что на технологический процесс авария не повлияет. В данный момент задействована резервная нить.

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