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Под Ярославлем произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 6 марта. Два резервуара с нефтепродуктами емкостью 600 кубометров на территории завода им. Менделеева в поселке Константиновский Ярославской области загорелись в субботу вечером. Идет проливка и охлаждение емкостей, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Подтверждается возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами, на данный момент идет проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отметили в пресс-службе, объем емкостей составляет 600 кубометров. Причина возгорания устанавливается.

Теги
РоссияЯрославская область
Возгорание резервуаров с нефтепродуктами на заводе под Ярославлем ликвидировали
В пресс-службе правительства региона отметили, что угрозы разлива нефтепродуктов нет
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