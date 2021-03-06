Под Ярославлем произошло возгорание резервуаров с нефтепродуктами

ТАСС, 6 марта. Два резервуара с нефтепродуктами емкостью 600 кубометров на территории завода им. Менделеева в поселке Константиновский Ярославской области загорелись в субботу вечером. Идет проливка и охлаждение емкостей, пострадавших нет, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления МЧС.

"Подтверждается возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами, на данный момент идет проливка и охлаждение, угрозы распространения нет, пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, отметили в пресс-службе, объем емкостей составляет 600 кубометров. Причина возгорания устанавливается.