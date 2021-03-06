В квартире в центре Москвы мужчина погиб в ходе конфликта с поножовщиной

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Конфликт между пьяными мужчинами в квартире в центре Москвы закончился поножовщиной, один из участников получил смертельное ранение. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В квартире многоэтажного жилого дома на улице Литвина Седого между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один из его участников ударил своего оппонента ножом. В результате полученных травм он скончался", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия работают правоохранители, обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.