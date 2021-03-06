Прокуратура оценит ущерб после аварии на трубопроводе на реке Оби в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 марта. /ТАСС/. Организована проверка после аварии на трубопроводе "СибурТюменьГаз", в результате которой произошел пожар в акватории реки Обь. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

"В ходе проверочных мероприятий природоохранной прокуратурой будут установлены обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, осуществлен расчет ущерба, причиненного окружающей среде, а также приняты исчерпывающие меры, направленные на возмещение вреда, привлечение виновных лиц к установленной законом ответственности", - сообщили в пресс-службе.

В компании сообщили журналистам, что ЧП произошло на участке пропуска широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо), ведется утилизация остатков углеводородов. Рисков для населения и окружающей среды нет.

В результате пожара пострадал один человек. По данным источника, площадь пожара составила 1 тыс. кв. м, для выгорания углеводородов потребуется около 12 часов.