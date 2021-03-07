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В Москве эвакуировали около 300 человек из общежития из-за задымления

Информации о пострадавших нет, сообщил источник в экстренных службах

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Короткое замыкание без последующего горения произошло в общежитии на юго-западе Москвы. В связи с задымлением эвакуированы около 300 человек, сообщил ТАСС в воскресенье источник в экстренных службах.

"В общежитии на Севастопольском проспекте, 85 произошло короткое замыкание, горения после этого не последовало. До прибытия пожарных в связи с задымлением в целях безопасности было эвакуировано примерно 300 человек", - сказал собеседник агентства.

Информация о пострадавших не поступала.

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