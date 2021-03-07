Двух жителей Хабаровского края задержали при попытке продать части туши амурского тигра

ТАСС, 7 марта. Двух жителей Хабаровского края задержали, когда они пытались продать части туши амурского тигра, сообщается в воскресенье в Instagram Минприроды региона.

"В ночь с 6 на 7 марта в черте Хабаровска при попытке продать дериваты амурского тигра были задержаны двое жителей Хабаровского края. Как пояснили задержанные, тигр был добыт в Бикинском районе, в 500 м от трассы Хабаровск - Владивосток, близ села Лесопильное", - говорится в сообщении.

Амурский тигр занесен в Международную Красную книгу как исчезающий вид. 90% его популяции обитает в Приморье и Хабаровском крае. Ее численность стабильна и сейчас оценивается в 580-600 особей. Части тигра используются в традиционной китайской медицине и высоко ценятся на черном рынке.