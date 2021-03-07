Пожар произошел в хостеле в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 марта. /ТАСС/. Три человека пострадали при пожаре в двухэтажном частном жилом доме в Новосибирске утром в воскресенье. По словам хозяина дома, в строении располагался хостел с 14 жилыми помещениями, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

"Город Новосибирск, Дзержинский район, ул. Волочаевская. В 04:22 (00:22 мск) произошел пожар в двухэтажном частном жилом доме, на реагирование привлекались 32 человека и 10 единиц техники. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения открытым огнем горел второй этаж жилого дома. В течение часа пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара повреждены второй и мансардный этажи на общей площади 100 кв. м, произошло частичное обрушение конструкций мансардного этажа", - сообщили в пресс-службе.

Из дома самостоятельно эвакуировались 14 человек, они размещены у родственников. Пострадали три человека - две женщины и мужчина с ожогами различной степени тяжести были доставлены в ожоговый центр. Со слов хозяина строения, в доме располагался хостел с 14 жилыми помещениями.