Один человек погиб в результате стрельбы на месте гибели афроамериканца Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 7 марта. /ТАСС/. По меньшей мере один человек убит в результате стрельбы на месте гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Об этом сообщила в субботу вечером телекомпания CNN со ссылкой на полицию.

Black Lives Matter и системная дискриминация. Отвечаем на главные вопросы о расизме в США

По словам представителя правоохранительных органов, инцидент со стрельбой произошел в результате перепалки между двумя лицами, личность которых не раскрывается. Один из участников ссоры открыл огонь. Пострадавший был доставлен в больницу, где впоследствии умер. Полиция ведет расследование инцидента.

Флойд умер после того, как при его задержании 25 мая 2020 года бывший полицейский Дерек Шовин применил жесткий удушающий прием. 26 мая всех четырех полицейских, которые участвовали в аресте афроамериканца, уволили. Шовину предъявили обвинения в непредумышленном убийстве, разбирательство данного дела по существу начнется 8 марта. Трем другим бывшим полицейским инкриминируются, в частности, преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве, все четверо были освобождены под залог.

После смерти Флойда в США прошли массовые протесты и беспорядки. Для восстановления спокойствия к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.