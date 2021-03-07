В Москве выявили еще четыре факта кражи денег из банковских ячеек на 157 млн рублей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Неизвестные злоумышленники украли из четырех ячеек в банке на 1-й Брестской улице в центре Москвы более 157 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию поступило сообщение о краже из индивидуальных банковских сейфов в депозитарном помещении банка, расположенного на 1-й Брестской улице, 22. Неизвестные в период с 1 февраля по 6 марта похитили из четырех банковских ячеек более 157 млн рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, жертвами стали двое мужчин, работающих в должности генеральных директоров (у них украли 5,5 млн рублей и 3,5 млн рублей соответственно), а также женщина - индивидуальный предприниматель, которая лишилась 17,5 млн рублей и $750 тыс. Также деньги похитили из арендованной банковский ячейки президента данного банка, сумма нанесенного ему ущерба составила $1 млн.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт кражи денег из индивидуальных банковских сейфов на 1-й Брестской улице, не уточнив число пострадавших. "Возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ ["Кража"]", - добавили в главке.

Серия краж денег и ювелирных украшений из банковских ячеек в разных округах в Москвы началась в феврале текущего года. Всего за это время неизвестные похитили сбережений на более чем 300 млн рублей.