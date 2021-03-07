Открытого горения на реке Оби в месте аварии трубопровода практически нет

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Открытого горения углеводородов на месте аварии на трубопроводе АО "СибурТюменьГаз" в акватории реки Оби в ХМАО практически нет, довыжиг будет завершен в специально оборудованных амбарах в ближайшее время. Об этом сообщил ТАСС представитель компании.

"Открытого горения практически нет, довыжиг в амбарах завершим в ближайшее время. Цель - выжечь продукт полностью", - сказал он.

В компании также добавили, что до 90% из 500-700 тонн продуктов газопереработки из специально отсеченного участка газопродуктопровода было направлено на сжигание в специально оборудованных амбарах.