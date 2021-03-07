В районе массовой аварии на МКАД образовалась пятикилометровая пробка

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пятикилометровая пробка образовалась в районе массовой аварии на 93-м км МКАД. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Из-за аварии движение затруднено, образовалась пробка на 5 км", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД уточнили ТАСС, что на 93-м км МКАД столкнулись пять машин, пострадавших нет. На месте работают сотрудники ГИБДД.

По данным источника, по предварительной информации, причиной аварии стал снегопад.

Накануне Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение для жителей столицы о том, что до вечера воскресенья их ожидает непогода - снег, метель, снежные заносы и гололедица на дорогах, а также усиление ветра с порывами 15-20 м/с. Такое же предупреждение распространил и подмосковный главк МЧС. В связи с непогодой водителям рекомендуется, находясь за рулем, значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Кроме того, следует избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений. Парковать автомобили стоит вдали от деревьев.

Пешеходам в МЧС советуют обходить на улицах рекламные щиты и шаткие конструкции, укрываться под деревьями и отмучают, что при движении по краю проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.