В Ростовской области задержали и.о. прокурора района за получение взятки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 марта. /ТАСС/. Исполняющий обязанности прокурора Пролетарского района Ростовской области подозревается в получении взятки, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах региона.

"За получение взятки задержан и.о. прокурора Пролетарского района области. СК возбудил дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ ["Получение взятки должностным лицом"]", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, сотрудник надзорного ведомства за вознаграждение обещал помочь с проверкой одному из предпринимателей в городе Таганроге.

ТАСС пока не располагает официальным подтверждением этой информации.

В мае 2020 года сотрудниками управления ФСБ по Ростовской области был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере прокурор Пролетарского района Сергей Калитвинцев. Его задержали в рабочем кабинете после получения от посредника денежных средств в размере 1,1 млн рублей, которые, по версии следствия, прокурор вымогал у редактора местной газеты и телевизионного канала.