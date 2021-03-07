Экс-главу Котласа арестовали на два месяца по делу о получении взятки

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Бывший глава Котласа (Архангельская область) Андрей Бральнин арестован на два месяца по ходатайству следствия по делу о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в крупном и особо крупном размерах, рассказали ТАСС в воскресенье в пресс-службе Архангельского областного суда.

"Бральнину суд избрал меру пресечения - содержание под стражей до 4 мая 2021 года", - сказала собеседница агентства.

Решение об избрании меры пресечения принимал Ломоносовский районный суд Архангельска. Бральнин был задержан в пятницу в Москве по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных частями 5, 6 статьи 290 ("Получение должностным лицом взятки в крупном и в особо крупном размерах", четыре эпизода) и частью 2 статьи 285 ("Злоупотребление должностными полномочиями главой органа местного самоуправления") УК РФ.

47-летний Андрей Бральнин, уроженец Котласа, был избран главой города в сентябре 2013 года. В феврале 2021 года он добровольно ушел в отставку, пояснив, что переходит на государственную службу в правительство Архангельской области.