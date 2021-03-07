В Амурской области произошел разлив нефтепродуктов на станции переработки

ТАСС, 7 марта. Разлив нефтепродуктов на территории нефтеперерабатывающей станции произошел в Амурской области, проводится проверка. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

"Авария произошла 7 марта в утреннее время в селе Екатеринославка. В результате разгерметизации запорной арматуры произошла утечка нефтепродуктов, угрозы выхода разлива за пределы объекта нет. В настоящее время специалистами под надзорным сопровождением органов прокуратуры проводятся мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.

На место аварии выехал прокурор Октябрьского района Олег Татауров. В проверке участвуют специалисты Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора.

Инцидент произошел на территории нефтеперекачивающей станции № 27 районного нефтепроводного управления "Белогорск", сообщили в пресс-службе компании "Транснефть - Дальний Восток". "Было обнаружено аэрозольное истечение нефти из резьбового соединения сифонного крана в каре резервуара № 2. Вся вышедшая нефть локализована внутри периметра специальной герметичной зоны обвалования", - отметили в пресс-службе компании.

Специалисты центрально-ремонтной службы завершают работы по ликвидации последствий ЧП, осуществляется сбор водонефтяной эмульсии из каре, его очистка. "Работа второй очереди трубопроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан" осуществляется в штатном режиме. Причина инцидента устанавливается", - добавили в "Транснефть - Дальний Восток".

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