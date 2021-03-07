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Пожар на реке Оби в Югре ликвидировали

Последствия происшествия устраняет компания "СибурТюменьГаз"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Пожар на месте разлива углеводородов на реке Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ликвидировали. Об этом сообщил департамент общественных и внешних связей региона.

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"Возгорание на месте порыва полностью ликвидировано", - приводят в департаменте слова директора окружного департамента гражданской защиты населения Николая Зайцева.

Отмечается, что последствия происшествия ликвидируются собственными силами компании "СибурТюменьГаз": задействованы 27 человек личного состава и 12 единиц техники. На данный момент ведется контроль давления на месте повреждения трубопровода.

По словам временно исполняющего обязанности начальника главного управления МЧС по региону Сергея Антонова, приведенным в сообщении, ситуацию специалисты квалифицируют как технологическое происшествие, последствия которого компания ликвидирует самостоятельно. Профильным ведомствам поручено организовать патрулирование на месте возгорания с целью недопуска к этой зоне граждан.

В субботу в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "СибурТюменьГаз", в результате которого в акватории реки Оби возник пожар. Пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов.

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РоссияХанты-Мансийский автономный округ
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