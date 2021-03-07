В Лионе более 4,5 тыс. человек эвакуировали из-за операции по обезвреживанию авиабомбы

ПАРИЖ, 7 марта. /ТАСС/. Жители квартала Вэз города Лиона (центральная часть Франции) были эвакуированы в воскресенье при проведении операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщило региональное отделение государсвенного телеканала France 3.

Бомба, содержащая более 150 кг взрывчатого вещества, обнаружена в ходе работ по строительству студенческого общежития. Саперы заявили, что она может представлять опасность при перевозке, уже после извлечения из нее взрывателя. В связи с этим власти города приняли решение временно эвакуировать всех жителей квартала.

Мэрия разместила жителей в пяти спортивных залах. Помощь и поддержку им оказывают сотрудники международного комитета Красного Креста.

Прекращено движение на нескольких линиях метро и по автобусным маршрутам. Закрыта ближайшая железнодорожная станция и железнодорожное депо.

Оккупированный во время войны немецкими войсками город Лион подвергся массированной бомбардировке американской авиации 26 мая 1944 года. На город в тот день были сброшены 1,5 тыс. авиабомб, некоторые из них попали в бомбоубежища, в которых пыталось укрыться гражданское население. В результате налета погибли более 700 жителей Лиона.