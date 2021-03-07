В Кузбассе задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 7 марта. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в Кемерове 19-летнего мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, с которой они проживали в Новосибирске, сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

"По данным следствия, 7 марта 2021 года в квартире дома на улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска обнаружено тело девушки 2004 года рождения с множественными ножевыми ранениями. В ходе проведения первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, причастное к совершению данного преступления. Им оказался 19-летний сожитель девушки. После совершения преступления злоумышленник с места преступления скрылся, покинув территорию Новосибирской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что сотрудники полиции оперативно установили его местонахождение в соседней области, на территории города Кемерова. Мужчина задержан, его доставляют на встречу со следователем. Новосибирские следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.