В ДТП в Новгородской области погиб ребенок

ТАСС, 7 марта. Восьмилетний мальчик погиб в ДТП в Шимском районе Новгородской области в воскресенье. Автомобиль с пятью пассажирами съехал в кювет, где столкнулся с деревом, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

"По неустановленной причине водитель не справился с управлением, совершил съезд в кювет с последующим наездом на дерево на 48-м км дороги Шимск - Феофилова Пустынь. Он направлялся из Старой Русы в Псков. В автомобиле находились пять человек, [из них] трое детей восьми, шести и 15-ти лет. В результате аварии погиб восьмилетний мальчик", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе отметили, что дорога, где произошла авария, была посыпана. Дети, со слов водителя, сидели на заднем сидении и были пристегнуты, погибший ребенок находился за пассажирским сидением.