В Кузбассе возбудили уголовное дело после пожара в ночном клубе

КЕМЕРОВО, 7 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о покушении на убийство возбуждено по факту пожара в клубе в Новокузнецке. Накануне ночью два человека получили ожоги после того, как один из посетителей принес в заведение бутылку с зажигательной смесью, сообщается в воскресенье на сайте СУ СК РФ по Кемеровской области.

"По предварительной версии, у 22-летнего посетителя ночного клуба произошел конфликт с сотрудниками охраны, его вывели из заведения. Через некоторое время он вернулся в помещение, при этом в руках у него находилась емкость с легковоспламеняющейся жидкостью, в которой находилась горящая ткань. Злоумышленника попытались остановить, однако горящий предмет выпал у него из рук, в помещении возникло возгорание. За помощью в медицинское учреждение обратились два человека, у них диагностировали ожоги", - говорится в сообщении.

Сотрудники ночного клуба эвакуировали посетителей и сами ликвидировали возгорание. Предполагаемый виновник инцидента с места преступления скрылся, но позднее сам явился в правоохранительные органы и был задержан сотрудниками МВД. По данным следствия, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.