Названа вероятная причина пожара на подводном трубопроводе в ХМАО

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 марта. /ТАСС/. Предварительной причиной пожара на подводном трубопроводе на реке Оби в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры могла стать искра рыбацкого снегохода "Буран". Об этом сообщили журналистам в администрации города Сургута.

"По предварительной версии, возгорание произошло от искры снегохода "Буран", на котором передвигались рыбаки. В результате произошедшего пострадал 60-летний мужчина", - говорится в сообщении.

Власти рекомендовали жителям прилегающих к месту аварии территорий не выдвигаться на водные объекты до полного устранения последствий происшествия. Спасателями и сотрудниками УМВД России по городу Сургуту будет ежедневно вестись патрулирование акватории реки. Решением рабочей группы также вступил в силу временный запрет на рыбную ловлю.

Отмечается, что региональный гидрометцентр в течение трех дней должен выполнить отбор и анализ пробы атмосферного воздуха и поверхностных вод на содержание нефтепродуктов на реке Обь, а также в районах городов Мегион, Сургут и Нефтеюганск.

В субботу в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории реки Оби возник пожар. Пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов, в данный момент возгорание ликвидировано.