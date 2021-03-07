В Подмосковье нашли мертвыми женщину и троих детей

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Женщина и трое ее детей обнаружены мертвыми в Ликино-Дулеве в Подмосковье, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Тела женщины и троих ее детей найдены в Ликино-Дулеве. По предварительным данным, их убили", - сказал собеседник агентства.

Причины смерти семьи и возможные причастные сейчас устанавливаются.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, по указанию исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали зампрокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.