Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Задержан подозреваемый в убийстве женщины и трех ее внуков в Ликино-Дулеве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков задержан сын убитой. Он находится в неадекватном состоянии", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. По возвращении вечером женщина не могла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки. По данным источника, младшим детям два и три года.

Представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что по факту убийства в квартире 45-летней женщины и троих детей (одному восемь лет и двоим - по два года) возбуждено уголовное дело. На их телах обнаружены множественные колото-резаные ранения. "Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа из числа опытных сотрудников ГСУ СК России по Московской области. Устанавливаются обстоятельства убийства", - сообщила Врадий.

Как сообщила ТАСС представитель прокуратуры Московской области Наталья Григорьева, по указанию исполняющего обязанности прокурора региона Андрея Ганцева для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехали зампрокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.