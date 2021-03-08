В отряде "Лиза Алерт" призвали власти Литвы помочь в поисках пропавшего ребенка

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Волонтеры призвали власти Литвы организовать совместные поисковые работы по розыску семилетнего мальчика, пропавшего в феврале на берегу пограничной реки Неман в Калининградской области. Об этом сообщила ТАСС координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Светлана Соловьева.

"Мы призываем литовскую сторону к проактивной позиции и оперативному сотрудничеству в поиске, а именно - к осмотру береговой линии и акватории реки, расположенной на литовской территории, - сказала она. - На сегодняшний день российская сторона возобновила поисково-спасательные работы на воде, так как погодные условия позволяют проводить их без угрозы для жизни водолазов, однако работать на территории Литвы мы не можем".

Ранее сообщалось, что днем 17 февраля 2021 года школьник ушел из дома на улице Победы в городе Немане. По свидетельствам, ребенок пропал в акватории реки Неман (в нижнем течении Неман является приграничной рекой, служит государственной границей между Россией и Литвой). Волонтеры, в том числе водолазная группа "ДобротворецЪ", были готовы приступить к работам на месте, позволяла это сделать и погодная обстановка. Но без соответствующего разрешения литовских служб сделать это не получилось. По словам Соловьевой, разрешение было получено только 3 марта, но к этому моменту ледовая обстановка изменилась: на акватории произошел сход льда, что создало риски для жизни и здоровья водолазов.

"В течение двух недель с момента пропажи мальчика и состояние льда, и погодные условия позволяли водолазам работать на месте поиска, но разрешение предоставлено не было <...> Ежедневно поисково-спасательный отряд "Лиза Алерт" совместно с водолазной группой "ДобротворецЪ" проводили мониторинг ледовой обстановки на реке Неман, производили полный сбор информации с места происшествия и отрабатывали тактику проведения планируемых поисковых мероприятий", - добавила представитель "Лиза Алерт".

В пятницу старший помощник следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко сообщила журналистам, что следственные органы обратились к коллегам из соседней Литвы за правовой помощью в проведении следственных действий на ее территории по делу о пропаже семилетнего ребенка, в том числе следователи попросили предоставить видеозаписи с камер наблюдения, установленных вдоль реки. Основная версия случившегося заключается в том, что ребенок утонул: следователи в присутствии законного представителя и педагога допросили его друга, на глазах которого школьник ушел под лед.