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Посольство РФ прокомментировало сообщения о крушении вертолета в ЦАР

В посольстве сообщили, что вертолет, в котором могли быть российские специалисты, совершил экстренную посадку в связи с поломкой

ПРЕТОРИЯ, 7 марта. /ТАСС/. Вертолет, в котором могли находиться российские специалисты, совершил в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) экстренную посадку в связи с поломкой. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье представитель российского посольства в ЦАР.

"Пострадавших нет, - отметил он. - Речь идет о поломке вертолета, в котором могли находиться российские специалисты". Инцидент произошел ранее на текущей неделе, уточнил представитель посольства.

В четверг в социальных сетях ЦАР появились сообщения об аварии самолета, перевозившего специалистов. Дипломатические источники считают данную информацию недостоверной и возникшей, вероятно, в связи с инцидентом с вертолетом.

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