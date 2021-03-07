Посольство РФ прокомментировало сообщения о крушении вертолета в ЦАР

ПРЕТОРИЯ, 7 марта. /ТАСС/. Вертолет, в котором могли находиться российские специалисты, совершил в Центрально-Африканской Республике (ЦАР) экстренную посадку в связи с поломкой. Об этом ТАСС сообщил в воскресенье представитель российского посольства в ЦАР.

"Пострадавших нет, - отметил он. - Речь идет о поломке вертолета, в котором могли находиться российские специалисты". Инцидент произошел ранее на текущей неделе, уточнил представитель посольства.

В четверг в социальных сетях ЦАР появились сообщения об аварии самолета, перевозившего специалистов. Дипломатические источники считают данную информацию недостоверной и возникшей, вероятно, в связи с инцидентом с вертолетом.