Подозреваемый в убийстве женщины и трех детей в Подмосковье пройдет медосвидетельствование

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Следователи не смогли опросить подозреваемого в убийстве женщины и трех детей в Ликино-Дулеве в Подмосковье из-за его неадекватного поведения и направили его на медицинское освидетельствование. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

"Допросить подозреваемого до настоящего времени не представилось возможным ввиду его неадекватного поведения. Он направлен на проведение медицинского освидетельствования", - сообщила Врадий.

По факту убийства в квартире 45-летней женщины и троих детей возбуждено уголовное дело. На их телах обнаружены множественные колото-резаные ранения. На место выехала следственно-криминалистическая группа. Устанавливаются обстоятельства убийства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, по подозрению в убийстве бабушки и трех ее внуков задержан сын убитой. По словам источника, мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. По возвращении вечером женщина не могла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки.

Ход расследование уголовного дела поставлен на личный контроль главы СК РФ Александра Бастрыкина, а также на контроль и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Александра Старикова. Прокуратура Московской области также взяла на особый контроль расследование убийства на улице Степана Морозкина. Кроме того, прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего.