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В Самарской области семь человек погибли после столкновения фуры и легковушки

Авария произошла на трассе Волжский - Курумоч
© Владимир Гердо/ТАСС

САМАРА, 8 марта. /ТАСС/. Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области привело к гибели семи человек, сообщил ТАСС в понедельник источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, при столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли семь человек", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД по региону, сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП, которое произошло в 05:50 утра на трассе Волжский - Курумоч, информация по пострадавшим уточняется.

 

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