В квартире на юге Москвы убит ребенок

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Ребенок убит в ночь на понедельник на юге Москвы, по подозрению в этом преступлении задержали его отца, сообщила ТАСС старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

"В ночь на 8 марта в квартире одного из жилых домов, расположенных на Пролетарском проспекте в городе Москве, обнаружено тело ребенка 2014 года рождения с признаками насильственной смерти. Предварительно установлено, что в квартире находился его отец, который совершил противоправное деяние", - сказала она.

Задержан мужчина 1981 года рождения, его доставили в Следственный комитет для допроса. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего ребенка").

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что мальчику было шесть лет. Он умер от телесных повреждений. В связи с убийством прокуратура начала проверку. "В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, а также дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних", - сообщили в прокуратуре. Результаты расследования уголовного дела прокуратурп Москвы поставила на контроль.

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