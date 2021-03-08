СМИ: британская преступная группировка похитила €54 млн из банков в Чехии

ПРАГА, 8 марта. /ТАСС/. Организованная преступная группировка с центром в Великобритании похитила с помощью мошенничества 1,4 млрд крон (около €54 млн) из двух банков и одной страховой компании в Чехии. Об этом сообщило в понедельник Чешское телевидение.

Мошенники выманили эти средства под векселя на сфабрикованные контракты на поставки стали. Подобных случаев, согласно полиции, было как минимум 21. Каждый раз финансовые организации предоставляли злоумышленникам кредиты в десятки млн крон (миллионы евро).

Четверо из подозреваемых находятся в Чехии. Трое из них - граждане республики, а один является гражданином иностранного государства. Против них выдвинуты обвинения в крупном мошенничестве при совершении банковских и страховых операций. Им грозят десятилетние сроки заключения.

Чешская полиция раскрыла международную ОПГ совместно с британскими коллегами. Первые факты о крупном мошенничестве в банках и страховых компаниях с векселями на фиктивные контракты со сталью были выявлены в 2013 году. Следствие было возбуждено в 2017 году.