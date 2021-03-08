Число пострадавших в ДТП в центре Москвы выросло до пяти человек

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Пять человек получили травмы в результате ДТП, произошедшего в воскресенье в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Ранее в пресс-службе столичного главка МВД сообщали, что на Смоленском бульваре, 19, столкнулись три автомобиля и, по предварительным данным, пострадали четыре человека. "В результате ДТП пострадали и доставлены в медицинские учреждения пять человек, включая одного несовершеннолетнего", - сказал собеседник агентства.

У пострадавших зафиксированы переломы рук и ног, травмы головы и ушибы. Несовершеннолетнюю пострадавшую отпустили домой.

По данным полиции, столкнулись Mercedaes, Skoda и ВАЗ. После ДТП проводится проверка.