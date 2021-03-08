В Туле 13 автомобилей сгорели при пожаре

ТАСС, 8 марта. Тринадцать припаркованных на неохраняемой стоянке автомобилей сгорели во время пожара в Туле, устанавливаются обстоятельства и причины происшествия. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

"На территории неохраняемой автостоянки, расположенной на улице Новая микрорайона Центральный [города Тулы], произошло возгорание припаркованных автомобилей. В результате пожара сгорело 13 автомобилей: пять пассажирских микроавтобусов Iveco, два пассажирских микроавтобуса Ford Transit, пассажирский микроавтобус Volkswagen Multivan, автомобиль "УАЗ-3309", автомобиль "УАЗ-Патриот", автомобиль Nissan Pathfinder, автомобиль Opel Zafira, автомобиль Ford Galaxy, - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что обстоятельства и причины возгорания автомобилей устанавливаются, по предварительным данным, пострадавших в результате пожара нет.

Как пояснили в Главном управлении МЧС России по Тульской области, в 03:17 на пульт диспетчера центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о возгорании 13 автомобилей, открытое горение ликвидировали в 03:47. "В 13 автомобилях выгорели моторные отсеки, салоны и наружные элементы кузова. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось семь человек и две единицы техники", - добавили в ведомстве.