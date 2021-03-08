В Коми возбудили дело после нападения стаи собак на четырехлетнюю девочку

ТАСС, 8 марта. Следователи возбудили уголовное дело о халатности после инцидента с четырехлетней девочкой, которую 27 февраля покусали собаки в городе Печоре Республики Коми. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Республике Коми по факту нападения безнадзорных собак на девочку в городе Печоре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"). По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин, обстоятельств произошедшего, а также определение виновных лиц, которыми ненадлежащим образом выполнялись функции по организации отлова животных без владельцев, а также оказанию таковых услуг", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, 27 февраля 2021 года во дворе дома на Восточной улице на четырехлетнюю девочку напала стая бездомных собак и покусала ее. У девочки диагностировали рваные раны в области головы, лица и ног. Ребенка госпитализировали.

Проблема безнадзорных собак обострилась в Коми в декабре прошлого года. В городе Ухте в результате нападения собак погибла женщина и был сильно травмирован мужчина. В январе нападения собак в Ухте продолжились, власти ежедневно получали сообщения о сворах в разных районах города. В связи с этим в городе введен режим повышенной готовности. В феврале Госсовет Коми направил обращение в Федеральное собрание и правительство РФ по проблеме безнадзорных собак, предложив поправки в федеральный закон "Об ответственном обращении с животными".