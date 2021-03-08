Площадь пожара в Астраханском заповеднике составляет 8,5 га

АСТРАХАНЬ, 8 марта. /ТАСС/. Огонь в Астраханском государственном заповеднике, где накануне на двух участках загорелся камыш, распространился на площадь в 8,5 га. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в пресс-службе спасательно-пожарной службы Астраханской области (ГКУ "Волгоспас").

"Площадь возгорания оценивается в 8,5 га, продолжаются работы по локализации возгорания. Тушение осложнено сильным ветром", - сказал представитель службы.

Как сообщил в понедельник ТАСС руководитель заповедника Николай Цымлянский, оценить ущерб от пожара пока не представляется возможным, сотрудники заповедника совместно со спасателями принимают меры для сохранения лесного фонда. "Животный фонд не пострадал, мертвых зверей и птиц при тушении мы не видим", - добавил Цымлянский.

В пресс-службе Главного управления МЧС России по Астраханской области сообщили, что в понедельник утром к месту пожара была направлена дополнительная группировка в составе 19 человек и четыре единицы техники. Основной задачей в ведомстве назвали защиту кордона заповедника и недопущение перехода огня на населенные пункты.

Сообщение о пожаре на территории Трехизбинского участка Астраханского государственного заповедника поступило в 17:24 мск в воскресенье. Прибывшие спасатели зафиксировали горение камыша на двух участках.

Астраханский заповедник был организован в 1919 году для сохранения водоплавающих и околоводных птиц, варварское истребление которых в начале ХХ века привело практически к полному исчезновению некоторых видов птиц. В настоящее время Астраханский заповедник занимает площадь 67,92 тыс. га и состоит из трех далеко отстоящих друг от друга участков, расположенных на территории Астраханской области: Дамчикского - в западной части низовьев дельты Волги, Трехизбинского - в центральной и Обжоровского - в восточной.