В Самарской области возбудили дело после ДТП с семью погибшими

ТАСС, 8 марта. В Самарской области возбудили уголовное дело после ДТП с семью погибшими. Оно будет передано из МВД в следственное управление СК РФ по региону, сообщил журналистам в понедельник прокурор Красноярского района области Игорь Шустов.

"Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой Красноярского района из следствия МВД и передано в следствие СУ СК по региону", - сообщил Шустов.

Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области стало причиной гибели семи человек, которые находились в салоне легкового автомобиля. Прокуратура региона начала проверку после случившегося. По данным ведомства, около 06:00 по местному времени (05:00 мск) 8 марта грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen столкнулись на 8-м км автодороги Самара - Тольятти в районе населенного пункта Курумоч.