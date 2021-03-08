Дело о ДТП в Самарской области будет расследовать СК

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Уголовное дело о ДТП в Самарской области, где погибли семь человек, будет расследовать Следственный комитет. Как сообщила журналистам в понедельник официальный представитель СК Светлана Петренко, глава ведомства Александр Бастрыкин поручил принять из полиции материалы уголовного дела в свое производство.

На трассе Самара - Тольятти утром произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, что стало причиной гибели семи человек, в том числе несовершеннолетнего. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц").

"Председатель Следственного комитета поручил руководителю следственного управления по Самарской области инициировать вопрос и оперативно принять уголовное дело по факту смертельного ДТП в производство следователей СК", - сказала Петренко.

Ранее прокурор Красноярского района Самарской области Игорь Шустов сообщил журналистам, что уголовное дело, возбужденное по факту ДТП с семью погибшими, будет передано из МВД в следственное управление СК РФ по региону. "В связи с тем, что в ДТП погиб несовершеннолетний, дело будет изъято прокуратурой Красноярского района из следствия МВД и передано в следствие СУ СК по региону", - сообщил Шустов.