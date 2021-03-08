Утилизацию углеводородов на месте аварии на трубопроводе в ХМАО завершат 8 марта

ТАСС, 8 марта. АО "Сибуртюменьгаз" в понедельник завершит утилизацию углеводородов на Оби, где в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошла авария на трубопроводе. Об этом говорится в сообщении департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Губернатор округа Наталья Комарова 8 марта провела рабочее совещание по устранению последствий происшествия.

"Заместитель главы региона Андрей Зобницев доложил, что по итогам заседания пожарно-технической рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности автономного округа компании "Сибуртюменьгаз" рекомендовано оперативно утилизировать углеводороды. Эта работа будет завершена 8 марта", - говорится в сообщении.

6 марта в районе Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры произошел разлив углеводородов на трубопроводе компании "Сибуртюменьгаз", в результате которого в акватории Оби возник пожар, пострадал один человек. По предварительным расчетам Ростехнадзора, в подводном участке трубопровода могло находиться около 700 тонн углеводородов. По данным местных властей, загрязняющих веществ в атмосферном воздухе ХМАО после аварии не обнаружено. Возгорание ликвидировано.