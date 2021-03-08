Житель Сибири признался в убийстве своей 17-летней сожительницы

НОВОСИБИРСК, 8 марта. /ТАСС/. Сотрудники Следственного комитета по Новосибирской области предъявили обвинение 19-летнему жителю Новосибирска, который был задержан в Кемерове по подозрению в убийстве его 17-летней сожительницы 7 марта. Молодой человек полностью признал свою вину, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ведомства.

"Задержанный на территории города Кемерова 19-летний сожитель девушки был допрошен в качестве подозреваемого. В ходе допроса молодой человек дал признательные показания о совершенном убийстве. Мотивом преступления он назвал бытовой конфликт. В настоящее время 19-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в совершении преступления", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции задержали 7 марта в Кемерове 19-летнего мужчину по подозрению в убийстве 17-летней девушки, с которой они проживали в Новосибирске, и отправили его из Кузбасса в соседний регион, где и было совершено преступление. По версии следствия, он нанес несовершеннолетней множественные удары ножом, а после пытался скрыться в Кузбассе. По данному факту новосибирскими следователями было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

По данным следствия, молодой человек нанес потерпевшей не менее 35 ножевых ранений в шею, от которых она погибла на месте. После совершения преступления злоумышленник перевел с банковской карты потерпевшей на свою 3 тысяч рублей, забрал ее ноутбук и мобильный телефон, которые в последующем сдал в ломбард.

Как сообщили журналистам в пресс-службе УМВД по Новосибирской области, личность подозреваемого была установлена после сообщения об убийстве в течение часа, сожитель девушки в этот момент ехал на такси в Кемерово.

"По пути следования подозреваемый попал в ДТП, после чего посредством автостопа продолжил движение, пересев в автомобиль дальнобойщика. Установив личность знакомой, к которой направляется молодой человек, полицейские вышли с ней на связь, и под контролем правоохранителей она назначила встречу своему знакомому возле одного из торговых центров в Кемерове. После чего злоумышленник был задержан сотрудниками уголовного розыска. На поимку предполагаемого преступника правоохранителям потребовалось всего 4 часа", - отмечается в сообщении новосибирской полиции.