Женщина и ее 10-летний сын погибли в ДТП в Татарстане

ТАСС, 8 марта. Автомобиль ВАЗ-2114 столкнулся с грузовиком Ford в Татарстане, женщина-водитель и ее сын 2011 года рождения погибли на месте, еще один ребенок пострадал, сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры в понедельник.

"Женщина 1981 года рождения за рулем автомобиля ВАЗ-2114 не справилась с управлением и столкнулась с грузовым фургоном Ford. Кроме женщины, в салоне отечественного авто находились два ее малолетних сына. Один из мальчиков (2011 года рождения), а также сама женщина погибли на месте. Второго ребенка (2010 года рождения) госпитализировали. На место происшествия выехал районный прокурор Павел Абрамов. Обстоятельства случившегося выясняются", - сказано в сообщении.

По данным управления ГИБДД по региону, ДТП произошло в результате выезда легкового автомобиля на встречную полосу движения.

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