В Севастополе в ДТП получили травмы шесть человек

СЕВАСТОПОЛЬ, 8 марта. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей произошло в понедельник в районе Орлиновского моста в Севастополе. Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Севастополю, в результате ДТП травмы получили шесть человек, включая двоих детей.

Информация об аварии поступила от очевидцев в 13:26 мск. Прибывшие на место спасатели установили, что на автодороге произошло столкновение двух легковых автомобилей, в которых находились восемь человек.

"Травмы различной степени тяжести получили шестеро, в том числе двое детей. Спасатели оказали им первую помощь и передали медицинским бригадам для последующей госпитализации. Погибших нет", - сообщили в пресс-службе. Спасатели также оказали помощь одной из женщин, которая оказалась зажата конструкциями автомобиля.

В пресс-службе добавили, что в ликвидации последствий происшествия участвовали две единицы техники и шесть человек личного состава. Кроме того, на месте аварии работали представители центра обеспечения мероприятий гражданской защиты города, скорой медицинской помощи и ГИБДД.