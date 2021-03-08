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Один ребенок и один взрослый погибли в ДТП на трассе под Рязанью

Водителя одной из легковых машин госпитализировали

ТАСС, 8 марта. Легковая машина и грузовик столкнулись на трассе в Рязанской области, в результате ДТП ребенок и взрослый (оба - пассажиры легковушки) погибли на месте, водитель госпитализирован. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в региональном управлении ГИБДД.

"Столкнулись два автомобиля: один грузовой автомобиль Renault Premium с полуприцепом, другой Great Wall. В результате происшествия два пассажира Great Wall, получив травмы, скончались на месте ДТП. Это были женщина 1987 года рождения и ребенок девяти лет. Водитель Great Wall 1982 года рождения госпитализирован", - сообщили в пресс-службе.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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