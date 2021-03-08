В Калужской области при пожаре погибли два человека

ТАСС, 8 марта. Следственные органы Калужской области инициировали проверку после гибели двух человек при пожаре в многоквартирном доме в поселке Серпухов-15 Калужской области. Об этом в понедельник журналистам сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

"8 марта 2021 года в одном из многоквартирных домов в поселке Серпухов-15 произошло возгорание в квартире. В ходе тушения пожара обнаружены тела двух местных жителей, 62-летней женщины и ее 46-летнего знакомого. По данному факту Жуковским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Калужской области проводится проверка", - говорится в сообщении.

По версии следствия, предварительной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем. Обстоятельства происшествия устанавливаются.