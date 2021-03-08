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СК возбудил дело после убийства женщины в Северной Осетии

В Алагире 8 марта в частном домовладении мужчина убил свою жену, после чего покончил с собой

МАХАЧКАЛА, 8 марта. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в одном из частных домовладений в городе Алагире Республики Северная Осетия - Алания. Об этом в понедельник журналистам сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ.

В ночь на 8 марта, сообщили в ведомстве, в частном домовладении в Алагире мужчина убил свою жену, после чего покончил с собой. "По данному факту Алагирским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Северная Осетия - Алания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

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