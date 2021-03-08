В Самарской области открыли ограниченное из-за ДТП с семью погибшими движение на трассе

ТАСС, 8 марта. Движение транспорта по трассе Самара - Тольятти восстановлено после ДТП с семью погибшими. Сразу после аварии проезд автомобилей осуществлялся по одной полосе, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по области в понедельник.

"Движение транспорта на данном участке восстановлено полностью, пострадавший в ДТП транспорт вывезен на спецстоянку. Ранее на этом участке было организовано реверсивное движение, по одной полосе", - сообщили в пресс-службе.

Столкновение легкового и грузового автомобилей на трассе в Самарской области стало причиной гибели семи человек, которые находились в салоне легкового автомобиля. Прокуратура региона начала проверку по данному факту. По данным ведомства, около 06:00 по местному времени (05:00 мск) 8 марта грузовой автомобиль Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen столкнулись на 8-м км автодороги Самара - Тольятти в районе населенного пункта Курумоч. Возбуждено уголовное дело.