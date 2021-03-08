Внук Тито Едвард осужден на восемь месяцев тюрьмы за ДТП

БЕЛГРАД, 8 марта. /ТАСС/. Едвард Броз, внук югославского лидера Иосипа Броз Тито, осужден на восемь месяцев тюрьмы за ДТП, совершенное в 1992 году. Об этом сообщил в понедельник Высший суд в Белграде.

Сообщается, что 70-летний мужчина был осужден за ДТП, которое произошло в 1992 году, и в котором погиб его друг. Процесс прошел в отсутствие подсудимого, который с 2008 года скрывается в Загребе. Защита Едварда Броза намерена подать апелляцию на приговор суда.

Сразу после аварии в 1992 году Едвард Броз сбежал в Хорватию. Спустя 16 лет, 21 января 2008 года, он был задержан на пограничном переходе при попытке въехать в Сербию. Спустя три дня Броза отпустили под подписку о невыезде, изъяв его паспорт и обязав каждые две недели отмечаться в полиции. В конце марта 2008 года подсудимый признал вину в смерти своего товарища, однако затем снова сбежал от правосудия.

Слушания по делу были возобновлены в начале 2020 года в отсутствии подсудимого.