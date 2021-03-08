СК и прокуратура начали проверку после удара током ребенка в ТЦ на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку после получения электротравмы ребенком в торговом центре на северо-востоке Москвы.

"Днем 8 марта трехлетняя девочка около зоны общественного питания в торговом центре на проспекте Мира наступила на оголенный электропровод. Ребенка доставили в больницу и после обследования отпустили домой", - сообщила журналистам представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова. По ее словам, угрозы для жизни и здоровья ребенка нет.

"В рамках проверки следователи дадут правовую оценку происшествию на предмет наличия признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - отметила Иванова.

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что в ходе проверки, проведение которой поручено Бабушкинской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего. Прокуроры дадут оценку соблюдению организацией требований федерального законодательства о несовершеннолетних, а также безопасности оказываемых услуг для жизни и здоровья населения. "По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.